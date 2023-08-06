В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях

Ночью 6 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по украинским авиабазам в Хмельницкой и Ровенской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», — сказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Конашенков сообщил также, что российские артиллеристы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новомлынска, Синьковки, Тимовки и Табаевки в Харьковской области и Артемовска (украинское название — Бахмут) в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По его данным, потери противника составили до 50 украинских военнослужащих. Боевики также потеряли три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin, самоходную артиллерийскую установка (САУ) Krab и две гаубицы «Мста-Б».

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 управляемыми бомбами уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка.

Ранее, 3 августа, экипажи Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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