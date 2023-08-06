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Росморречфлот рассказал о восстановлении атакованного в Керченском проливе судна

Росморречфлот: устранение последствий удара по российскому танкеру «Сиг» продолжается
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Фото: commons.wikimedia.org/P.Fisxo
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Работы по устранению последствий удара по российскому танкеру «Сиг» продолжаются. Установка пластыря и другие работы возобновятся при улучшении погодных условий, сообщили 6 августа в Telegram-канале Росморречфлота.

Отмечается, что в работе принимают участие или обеспечивают суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий», НИС «Импульс» и РВК «Водолаз Кузьминых».

«Накануне после проведения водолазного осмотра РВК «Водолаз Кузьминых» принял в порту Анапа и доставил к месту проведения АСР (аварийно-спасательных работ. — Ред.) дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судно находится на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет.

«По состоянию на 8:00 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения АСР <...> Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий», — отметили в Росморречфлоте.

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5 августа при заходе в Керченский пролив российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Предположительно, судно было атаковано морским беспилотным аппаратом.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва не оставит террористические атаки Киева без ответа. Она указала на реальную угрозу экологической катастрофы, которую Украина создала своей «варварской акцией».

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Известиями» назвал произошедшее терактом. По его словам, случившееся еще раз показывает, что Украина идет по тому пути, когда она демонстрирует «свои возможности» на значительном расстоянии от своей территории.

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