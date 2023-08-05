Сенатор Цеков назвал терактом атаку на танкер у Керченского пролива

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков назвал терактом атаку украинского морского беспилотника на танкер «Сиг» у Керченского пролива. Мнение парламентарий выразил 5 августа в беседе с «Известиями».

«Атаку на гражданское судно можно расценивать как террористический акт. Это показывает, что Украина идет по тому пути, который она выбрала с точки зрения ведения как таковых боевых действий», — сказал политик.

По словам Цекова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) показывают «свои возможности» на значительном расстоянии от своей территории. Сначала ВСУ устроили теракт на Крымском мосту, а сейчас атаковали гражданское судно.

«Я считаю, что они совершили грубую ошибку», — заключил Цеков.

Ранее, 5 августа, Росморречьфлот сообщил, что танкер получил пробоину в районе машинного отделения. Предположительно, судно было атаковано морским дроном.

Пострадавших нет, судно на плаву.