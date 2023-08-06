Шварценеггер объяснил слова о желании баллотироваться в президенты США

Американский культурист, актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер дал интервью Financial Times, в котором объяснил смысл своих слов о желании баллотироваться в президенты США.

Он заявил, что таким образом хотел призвать граждан к объединению и совместной работе ради лучшего будущего.

«Если мы хотим видеть Америку страной номер один в мире, необходимо действовать сообща. Так мы скорее добьемся успеха», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее, в июне, Шварценеггер упомянул, что хотел бы принять участие в президентских выборах, если бы имел право. Более того, он высоко оценил свои шансы на победу.

Актер не может быть кандидатом в президенты США, так как по рождению является гражданином Австрии. Впрочем, это не помешало ему попробоваться себя в качестве управленца: с 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора штата Калифорния.

Выборы главы государства в США пройдут в ноябре 2024 года.

16 июля были подведены итоги II квартала по сбору пожертвований на предвыборную кампанию показали, лидером оказался действующий президент Джо Байден. Его сборы составили $72 млн и еще $77 млн наличных, о которых заявил штаб политика. В свою очередь, Дональд Трамп стал крупнейшим лидером Республиканской партии. Сборы его кампании превысили $35 млн во II квартале.

До этого, 26 июня, телеканал CNN сообщил, что Байден на праймериз 2024 года является безусловным фаворитом Демократической партии, а Трамп остается таковым для республиканцев. Вот только рекордное число американцев не хотят видеть в Белом доме ни того ни другого.