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Лукашенко указал на намерение Запада санкциями убрать конкурентов из спорта

Александр Лукашенко заявил, что сильных конкурентов хотят вычеркнуть из спорта
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Фото: Александр Демьянчук
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Запад путем санкций пытается избавиться от сильных конкурентов в мировом спорте. Об этом 5 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии II Игр стран СНГ.

«Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха», — указал он.

Как отметил Лукашенко, Запад стремится укрыться «за железным занавесом от правды жизни», что говорит о силе «наших глубинных ценностей».

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Ранее, 15 июня, министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал «Известия», как российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях в эпоху санкций. Атлеты из РФ примут участие во вторых Играх стран СНГ и Играх БРИКС. Также Матыцин подчеркнул, что в 2023 году ожидается большое количество мероприятий с китайскими коллегами.

Матыцин 2 мая объявил об участии 180 российских атлетов в Олимпийских играх в Париже при условии их допуска.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент ОКР Станислав Поздняков в тот же день назвал новые рекомендации МОК по допуску российских атлетов до соревнований неприемлемыми. По его словам, нейтральный статус равен нарушению прав человека.

В свою очередь 30 марта президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до их начала.

После начала спецоперации России по защите Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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