Росморречфлот рассказал о состоянии атакованного в Керченском проливе судна

До конца дня водолазы завершат обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает Telegram-канал Росморречфлота.

«К месту стоянки танкера «Сиг» прибыло судно «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией, оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. <...> До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений», — рассказали в ведомстве.

К настоящему моменту машинное отделение задраено, внутрь судна вода не поступает. Угрозы для окружающей среды нет, уточнили в Росморречфлоте.

«Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке», — говорится в сообщении.

Устранение пробоины начнется 6 августа, после того как будут доставлены все необходимые материалы.

Ранее 5 августа при заходе в Керченский пролив российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Предположительно, судно было атаковано морским беспилотным аппаратом.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва не оставит террористические атаки Киева без ответа. Она указала на реальную угрозу экологической катастрофы, которую Украина создала своей «варварской акцией».

С дипломатом согласился и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. В беседе с «Известиями» он назвал произошедшее терактом. По его словам, случившееся еще раз показывает, что Украина идет по тому пути, когда она демонстрирует «свои возможности» на значительном расстоянии от своей территории.