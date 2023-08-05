Авиакомпания «Туркменистан» продлила до 28 октября приостановку рейсов в Москву

Ограничения на перелеты из Ашхабада в Москву и обратно, установленные авиакомпанией «Туркменистан», продлены до 28 октября. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

До этого объявления приостановка рейсов планировалась до 22 августа.

«Авиакомпания «Туркменистан» с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Полеты в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Путешественникам предлагают один из двух вариантов — полететь рейсом через Казань или оформить возврат денежных средств.

Авиакомпания уведомляет пассажиров, приобретавших авиабилеты по направлению Москва — Ашхабад, о необходимости самостоятельно прибыть в Казань за три часа до изначально указанного времени вылета.

В конце июля стало известно, что с 29 октября лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», начнет осуществлять перелеты между Москвой и Абу-Даби. Билеты уже доступны для покупки.