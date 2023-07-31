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Туризм
«Победа» начнет полеты между Москвой и Абу-Даби с 29 октября

«Победа» начнет полеты между Москвой и Абу-Даби с 29 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», начнет полеты между Москвой и Абу-Даби с 29 октября, продажа билетов открыта. Об этом 31 июля сообщили в авиакомпании.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, отмечается в заявлении.

В лоукостере напомнили, что «Победа» выполняет ежедневные рейсы в Дубай из московского аэропорта Внуково.

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Ранее, 20 июля, «Аэрофлот» объявил о возобновлении прямых регулярных рейсов в Абу-Даби с 29 октября. Полеты запланированы дважды в неделю — в четверг и воскресенье.

До этого, 13 июля, стало известно, что «Победа» расширила региональную программу полетов в Объединенные Арабские Эмираты и Армению. Так, авиаперевозчик начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Дубай с 4 октября 2023 года два раза в неделю, а полеты из Сочи в Гюмри — с 29 октября 2023 года четыре раза в неделю.

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