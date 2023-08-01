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Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы из Ашхабада в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» временно будет вылетать из Ашхабада в Казань вместо Москвы
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Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
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Авиакомпания «Туркменистан» с 1 августа приостанавливает авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 01.08.2023 года все рейсы АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад», — уточняется в сообщении на сайте компании.

Причиной названа «обстановка в Московской воздушной зоне».

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Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что Киев пытался атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Москве. По данным ведомства, два дрона были уничтожены в Подмосковье, еще один подавлен силами противовоздушной обороны. Он и оказался объектом, упавшим на территории делового центра «Москва-Сити».

До этого, 30 июля, мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что ночью силами Минобороны была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

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