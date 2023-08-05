Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН призвали воздержаться от эскалации конфликта после атаки на танкер РФ
Общество
В Москве арестован бросивший гранату в Jaguar мужчина
Общество
Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском
Мир
В Британии высоко оценили российские средства радиоэлектронной борьбы
Мир
Число жертв схода оползня в Грузии возросло до 14 человек
Общество
Городские службы Москвы начали работу в усиленном режиме из-за жары
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР
Мир
Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы
Мир
Пожары на Сицилии привели к масштабному загрязнению воздуха диоксином
Общество
Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием
Армия
ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
Мир
Спасатели эвакуировали 135 человек из-за лесного пожара в Каталонии
Спорт
Кениец и россиянка выиграли Сибирский международный марафон

Ревматолог назвала неожиданные причины боли в суставах

Ревматолог Кусевич: боли в суставах могут быть следствием укуса клеща
0
Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной возникновения боли в суставах может быть укус клеща или инфекция. Об этом в субботу, 5 августа, предупредила врач-ревматолог Дарья Кусевич в беседе с изданием «Москва 24».

Специалист объяснила, что боль в суставах, соединяющих кости в организме человека, чаще всего беспокоит пожилых людей, но и молодежь в определенных обстоятельствах рискует столкнуться с неприятным симптомом.

Так, например, боль в суставах провоцирует боррелиоз, который передается человеку через укус клеща. Кроме того, вызвать болезненные ощущения могут и другие инфекции: COVID-19, заболевания, передающиеся половым путем, бактериальные инфекции.

Клещевой мешок: энцефалит выявили в нетипичных для него регионах
Но в этом году членистоногие стали кусать людей реже

20 июля иммунолог Николай Крючков объяснил, как распознать заражение боррелиозом после укуса клеща. Он отметил, что так называемая болезнь Лайма может поражать разные органы человека, и дал рекомендации по профилактике осложнений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023