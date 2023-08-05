Ревматолог назвала неожиданные причины боли в суставах

Причиной возникновения боли в суставах может быть укус клеща или инфекция. Об этом в субботу, 5 августа, предупредила врач-ревматолог Дарья Кусевич в беседе с изданием «Москва 24».

Специалист объяснила, что боль в суставах, соединяющих кости в организме человека, чаще всего беспокоит пожилых людей, но и молодежь в определенных обстоятельствах рискует столкнуться с неприятным симптомом.

Так, например, боль в суставах провоцирует боррелиоз, который передается человеку через укус клеща. Кроме того, вызвать болезненные ощущения могут и другие инфекции: COVID-19, заболевания, передающиеся половым путем, бактериальные инфекции.

20 июля иммунолог Николай Крючков объяснил, как распознать заражение боррелиозом после укуса клеща. Он отметил, что так называемая болезнь Лайма может поражать разные органы человека, и дал рекомендации по профилактике осложнений.