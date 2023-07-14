Клещевой мешок: энцефалит выявили в нетипичных для него регионах

Клещевой вирусный энцефалит в 2023 году выявили в нетипичных для него регионах — на Камчатке и в Москве, выяснили «Известия» на основе данных независимых лабораторий. А Роспотребнадзор заявил, что в текущем сезоне пополнил перечень эндемичных территорий по этой инфекции четырьмя районами Якутии. Нетипично в этом году распространение и переносимого клещами анаплазмоза (может вызывать воспаление печени, нарушение работы почек). Положительные тесты на него сдали, в частности, в Москве и Подмосковье. Роспотребнадзор уверяет, что все нетипичные случаи выявления инфекций единичны, а число укушенных клещами в этом году ниже и прошлогодних, и среднегодовых показателей.

Энцефалитная ведомость

В 2023 году в медицинские учреждения обратилось 353 тыс. пострадавших от укусов клещей, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

— Это ниже показателей прошлого года в 381 тыс. и среднемноголетних в 370 тыс., — заявил представитель ведомства.

В частности, в Свердловской области по состоянию на 9 июля зарегистрировано почти 21 тыс. пострадавших — это в два раза ниже аналогичного периода 2022 года, и в 1,35 раза — среднемноголетнего уровня. Эта область входит в перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), там указаны все ее 94 административные единицы.

Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, в этом году по результатам мониторинга за инфекциями, перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту решено пересмотреть. Он дополнен четырьмя районами Якутии — Алданским, Нерюнгринским, Ленским и Олекминским. В прошлом году этот регион в перечне отсутствовал.

Наибольшее число случаев заболевания КВЭ сейчас зарегистрировано в Красноярском крае, Новосибирской и Кировской областях, сообщили в надзорном ведомстве, но число выявленных случаев не назвали.

«Общее число случаев КВЭ по стране ниже показателей 2022 года, оно находится на уровне среднемноголетних значений», — рассказали там.

В лаборатории «Инвитро» «Известиям» сообщили, что в первом полугодии 2023 года больше всего тестов на клещевые инфекции сдавали в Свердловской области, Москве, Московской, Новосибирской и Челябинской областях. И во всех этих регионах были положительные результаты на клещевой энцефалит, указали в лаборатории.

При этом Москва не входит в перечень Роспотребнадзора по эндемичным территориям. На еще одной неэндемичной территории — Камчатке — клещевой энцефалит выявила лаборатория «Гемотест». А на типичных территориях ее специалисты нашли КВЭ в Алтайском крае, Омской и Челябинской областях.

— Самая опасная из клещевых инфекций в России — вирус энцефалита, — указал главврач «Гемотеста» Максим Маскин. — Симптомы воспаления мозга могут проявиться в течение 28 дней после укуса, но иногда это происходит уже на следующий день. Около 2% пациентов умирают, даже если им оказывают медицинскую помощь.

Он напомнил, что болезнь нарушает функцию головного и спинного мозга, работу нервной системы, может стать причиной потери слуха или зрения, паралича, атрофии мышц, стойкого тремора рук или ног, развития эпилепсии.

Другие опасности

Среди наиболее распространенных инфекций, которые переносят клещи, — боррелиоз (болезнь Лайма). Боррелии — это бактерии, от деятельности которых страдают сердце, почки и печень, может появиться боль в суставах, нарушения речи и координации.

Чаще всего боррелиоз в этом сезоне находили в клещах, которых приносили на анализ в Кемеровской, Костромской, Удмуртской, Свердловской и Иркутской областях, Красноярском крае, сообщили в «Гемотесте».

— От 40 до 45% клещей в этих регионах заражены этой бактерией, — заявили в пресс-службе компании. — То есть каждый второй укушенный человек рискует заболеть.

В «Инвитро» самый высокий процент положительных результатов на боррелиоз оказался в Свердловской (42,76%), Челябинской (32,53%), Московской (24,9%) областях и в Москве (21,67%).

По информации региональных управлений Роспотребнадзора, эта инфекция была выявлена у жителей Приморья, Ленинградской, Курганской, Волгоградской, Новгородской, Омской областях, Краснодарском крае и Татарстане.

Примерно 14% результатов исследований показали наличие у клещей анаплазмоза, сообщили в «Гемотесте». Это инфекция быстро разрушает клетки иммунной системы и провоцирует воспаление внутренних органов, возможно нарушение работы почек или воспаление печени. Больше всего таких случаев в этой лаборатории зафиксировали в Забайкальском крае, Воронежской и Иркутской областях.

В «Инвитро» сообщили, что положительные результаты на анаплазмоз были, в частности в Москве и Московской области. При этом столичный район для этой инфекции считается нетипичным. В России эндемичными зонами анаплазмоза считаются Приморье, Алтайский и Хабаровский край, Новосибирская область.

Анаплазмоз выявили в Кемеровской области и Красноярском крае, уточнили «Известиям» и в Роспотребнадзоре, там назвали такие случаи единичными.

По данным лаборатории «Гемотест» еще одна инфекция — эрлихиоз — выявлена в 10–14% исследований в Удмуртии, Пермском крае, Ивановской и Иркутской областях. Эта бактериальная инфекция атакует белые клетки крови и стенки кровеносных сосудов. Она вызывает сбои в работе печени, почек и центральной нервной системы, уточнили в «Гемотесте». В «Инвитро» эту инфекцию выявили в Москве и Московской области. А в Роспотребнадзоре сообщили, что и случаи эрлихиоза единичны — их всего в пределах 10 на всю страну. В частности, они зафиксированы в Калужской области, Красноярском крае и Удмуртии.

Сезон охоты

Время начала сезона клещей отличается в разных уголках страны, но есть общий принцип: они начинают проявлять активность, когда сходит снег, а среднесуточная температура воздуха достигает +5...+7 °C.

— На май этого года пришелся пик активности иксодовых клещей, а в июне частота обращений снизилась в 1,6 раза, — рассказал главврач «Гемотеста» Максим Маскин.

Укусы клещей требуют оказания неотложной медицинской помощи. Пациент может получить ее бесплатно, по полису ОМС, обратившись в поликлинику по месту прикрепления либо в травмпункт, пояснил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

— При обращении за медпомощью у пациента удаляется насекомое, проводится обработка места укуса и исследование самого клеща и анализа крови человека на наличие признаков возбудителя клещевой инфекции. При наличии оснований проводится экспресс-профилактика заболевания путем введения иммуноглобулина против клещевого энцефалита, — подчеркнул он. — Вакцинация также входит в перечень услуг, оказываемых по ОМС.

В МЧС напоминают, что любой человек, находясь на природе в сезон активности клещей, должен каждые 10–15 минут проводить поверхностные осмотры своей одежды, а каждые два часа — тщательные осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды. А после возвращения из леса нужен полный осмотр тела и одежды.