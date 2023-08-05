Часть выселенных из отеля в Турции детей вылетит в РФ 5 августа

Часть детей, которых ранее выселили из турецкого отеля из-за неоплаты, вернется в РФ, другие продолжат отдых. Об этом 5 августа сообщили в генконсульстве России в Анталье.

«По нашей информации, часть группы летит в субботу за счет компании-туроператора, часть решила остаться по усмотрению родителей», — рассказали «РИА Новости» в диппредставительстве.

В генконсульстве уточнили, что туроператор «Колибри» организовал трансфер для детей. Их пообещали доставить в Россию 5 августа.

Мать одного из детей рассказала агентству, что родители сами купили билеты и оплатили перевозку. Вылет планируется на вечер. Она сообщила, что дети не могут купить в аэропорту воду и еду, так как у них с собой только российские карты, а туроператор не вернул залог на сумму $30.

О выселении детей из гостиницы в Турции рассказал «Известиям» накануне вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. По его словам, туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок, также ему грозит уголовное дело и штраф за оказание услуг ненадлежащим способом.

Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль. Решается вопрос о групповом иске в защиту прав потребителей.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что выселили из отеля в Турции 68 детей. Поездка была организована индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В. Родители рассказали, что не получили никаких документов, однако отправили детей на отдых, имея на руках лишь билет на один перелет.

В «Колибри» заявили ассоциации, что детей якобы переселили в связи с близостью пожаров в Кемере, однако компания не предоставила свидетельств, подтверждающих оплату проживания школьников.