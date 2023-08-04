Выселенные из отеля Турции дети вылетят в Россию 5 августа

Российские дети, которых выселили из отеля в Турции из-за неоплаты, вылетят в РФ 5 августа. Об этом сообщили 3 августа в генконсульстве России в Анталье.

«Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», — рассказали ТАСС в диппредставительстве.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также прокомментировали ситуацию. В пресс-службе уточнили, что выселили 68 детей. Также там указали на то, что их поездка была организована не через туроператора и не по договору об оказании соответствующих услуг.

Родители, вожатые лагеря «Колибри» и его представители, куда отправлялись дети на отдых, рассказали ассоциации, что были подписаны документы о подборе и бронировании билетов, а также проживании в отеле с индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В.

«Со слов родителей, ни маршрутных квитанций на оба полетных сегмента, ни ваучеров, ни иных документов, подтверждающих организацию отдыха детей, они не получили. Но при этом в Турцию своих детей всё равно отправили, имея на руках билеты в один конец», — говорится в заявлении пресс-службы АТОР.

В «Колибри» заявили ассоциации, что детей якобы переселили в связи с близостью пожаров в Кемере, однако компания не предоставила документы, которые подтверждали ли бы оплату проживания детей.

О выселении детей из гостиницы в Турции сообщил «Известиям» ранее в этот день вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок, также ему грозит уголовное дело и штраф за оказание услуг ненадлежащим способом. Мкртчян уточнил, что родители перед отправкой детей за границу не убедились в том, что отель оплачен.

Отмечалось, что Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль. Решается вопрос о групповом иске в защиту прав потребителей.