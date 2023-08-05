Спасатели эвакуировали 135 человек из-за лесного пожара в Каталонии

Как минимум 135 человек были эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших Каталонию. Об этом сообщает издание La Vanguardia 5 августа.

Возгорание лесов началось накануне в районе муниципалитета Портбоу. В результате пожаров местные власти приняли решение ограничить движение между городами Портбоу и Фигерас. Власти призывают местных жителей некоторых районов муниципалитета не покидать свои дома.

Сейчас в регионе наблюдаются сильные порывы ветра, из-за которых сотрудникам пожарных служб проблематично тушить возгорание лесного массива. По оценкам экспертов, пламенем охвачена территория площадью по меньшей мере 200 га.

Ранее, 4 августа, стало известно, что пожары, охватившие в июле Грецию, стали самыми сильными за последние 13 лет, уничтожив 550 тыс. га. В стране наблюдается аномальная жара из-за антициклона, который пришел в Южную Европу из пустыни Сахары. Из-за экстремально высоких температур по всей стране полыхают пожары. Самая напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля.