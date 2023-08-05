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Июльские пожары в Греции стали сильнейшими за 13 лет

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Фото: REUTERS/Nicolas Economou
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Пожары, охватившие в июле Грецию, стали самыми сильными за последние 13 лет, уничтожив 550 тыс. га. Об этом сообщила 4 августа газета «Катимерини» со ссылкой на Институт астрономии, астрофизики космических приложений и дистанционного зондирования (IAADET) национальной обсерватории.

Согласно этим данным, в июле 2023 года в Греции были «зафиксированы самые высокие за последние тринадцать лет уровни гарей от лесных пожаров».

«Отмечается, что во второй половине июля произошло семь крупных лесных пожаров, в частности, на Корфу, Эгио, Дервенохории, Аттике/Коуваре, Каристо, Неа Агиало и Родосе», — говорится в материале.

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В Греции отмечается аномальная жара из-за антициклона, который пришел в Южную Европу из пустыни Сахары. Из-за экстремально высоких температур по всей стране полыхают пожары. Самая напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля.

22 июля стало известно об эвакуации 30 тыс. человек из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на Родосе. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.

26 июля на острове был объявлен режим ЧС. Из-за возгораний начались проблемы с обеспечением людей водой и электроэнергией.

На следующий день официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис сообщил, что при тушении лесных пожаров в Греции за 10 дней пострадали 74 пожарных. Он также заявил о 177 зафиксированных очагах лесных пожаров.

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