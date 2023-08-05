Диетолог Пономарева перечислила полезные свойства овсянки

Чтобы снизить содержание холестерина в крови, стоит увеличить потребление клетчатки в ежедневном рационе до 30 г в день. Об этом 5 августа изданию «МедикФорум» сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева.

По ее словам, растворимая клетчатка не только увеличивает объем рациона, но и помогает поддерживать его регулярность, а также улучшает проходимость кишечника, благодаря чему детоксицируется печень. Пономарева подчеркнула, что повышенный уровень холестерина в крови может быть связан с токсичностью печени, так как это жироподобное вещество выводится из организма через печень.

Так, например, большое содержание клетчатки отмечают в ячмене, буром рисе, брокколи, капусте, а также темно-зеленых листовых овощах. Вместе с тем диетолог особенно рекомендовала овес как здоровый способ снизить уровень холестерина, поскольку эта крупа содержит бета-глюкан, одну из разновидностей клетчатки.

«60 г овсяных отрубей в день могут помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности [«плохого» холестерина] холестерина и липидов в крови из-за содержащихся в них бета-глюканов», ― рассказала доктор.

Специалист отметила, что чем менее обработана крупа, тем больше в ней содержится бета-глюканов. Кроме того, Пономарева причислила грибы шиитаке и майтаке к продуктам, которые богаты полезным веществом.

Ранее, 2 августа, член Национального общества диетологов Наталья Круглова рассказала о том, как стоит питаться в жаркую погоду. В частности, специалист отметила, что рекомендуется ограничить употребление напитков с высоким содержанием кофеина, поскольку они могут вызывать обезвоживание. Также она призвала соблюдать режим приема пищи и убедиться, что в рационе присутствуют все необходимые элементы.