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Диетолог предостерегла от употребления слишком холодной пищи

Диетолог Бережная: слишком холодная еда нарушает процесс пищеварения
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В жаркие дни возрастает соблазн съесть или выпить что-нибудь холодное, однако не стоит увлекаться, чтобы не навредить здоровью. Об этом 4 августа предупредила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Прежде всего, объяснила она, важно понимать, что нормальный пищеварительный процесс возможен только при определенной температуре — если она слишком низкая, ферменты не активизируются. Например, в холодной среде плохо перерабатываются жиры, которые впоследствии могут спровоцировать кишечную непроходимость.

Кроме того, холод способен убивать некоторые виды бактерий, тем самым нарушая баланс микрофлоры в полости рта и желудочно-кишечном тракте. На этом фоне велик риск развития дисбактериоза, хронического воспаления и других патологий.

Также не разогретые блюда и ледяные напитки представляют угрозу для сердечно-сосудистой системы.

«Когда холодная еда попадает в теплое пространство, в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ», — предупредила специалист.

Для того чтобы приспособиться к жаре без неприятных последствий, врач посоветовала обратить внимание на горячий чай: благодаря ему организм выдаст больше тепла и быстрее остынет. Не менее эффективным будет обильное питье комнатной температуры.

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Ранее, 2 августа, член Национального общества диетологов Наталья Круглова рассказала о том, как стоит питаться в жаркую погоду. В частности, специалист отметила, что стоит ограничить употребление напитков с высоким содержанием кофеина, поскольку они могут вызывать обезвоживание. Также она призвала соблюдать режим приема пищи и убедиться, что в рационе присутствуют все необходимые элементы.

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