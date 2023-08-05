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Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ton Molina
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в организации попытки покушения на его жизнь пять лет назад, 4 августа 2018 года. Об этом он заявил 4 августа на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы.

«По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента [США] Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение», — сказал он.

По слова главы Венесуэлы, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос (глава республики с 2010 по 2018 годы) в финальный период своего правления профинансировал «подготовку террористической группы», а также за несколько дней до покушения объявил, что в ближайшее время в Венесуэле наступит коллапс и произойдет смена режима.

«Покушение на жизнь главы государства с использованием дронов стало первым в истории», — подчеркнул Мадуро.

Также он напомнил, что исполнители теракта в скором времени были арестованы в результате расследования. Они сознались в содеянном и были приговорены к тюремному заключению. Как сказал президент, установлено, что одним из ключевых организаторов покушения был «скрывающийся в Колумбии бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес».

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4 августа 2018 года во время военного парада в венесуэльской столице на трибуну, где находился Мадуро, были направлены оснащенные взрывчаткой беспилотники. При покушении на президента ранения получили семеро военных. Сам Мадуро и его супруга не пострадали.

В июне 2019 года глава Венесуэлы утверждал, что попытка его убийства стоила около $20 млн.

6 августа 2019 года он заявил, что покушение от 4 августа 2018 года было подготовлено по приказу тогдашнего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По словам Мадуро, он располагает доказательствами вины Болтона, при этом самого президента Дональда Трампа, который был лидером государства на тот момент, он не обвинял.

15 августа 2019 года сообщалось, что венесуэльский лидер обвинил бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса (глава республики с 2002 по 2010 годы) в подготовке покушения на него. По его словам, он вместе со своими подчиненными попытался отправить в Венесуэлу 32 наемника, для того чтобы совершить убийство венесуэльского президента.

В сентябре 2019 года Мадуро утверждал, что все покушения с момента атаки, совершенной 4 августа 2018 года, были организованы в Колумбии с одобрения Вашингтона.

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