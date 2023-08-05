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Пленный боевик ВСУ рассказал о попытках избежать мобилизации

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинский боевик Иван Ковальчук полгода скрывался от сотрудников военкомата. В беседе с «РИА Новости» 5 августа он рассказал, что после того как попал в зону боевых действий, предпочел сдаться в плен российским военным.

По его словам, в Киеве он строил гипермаркет «Эпицентр», жил в хостеле. Однако, когда в хостел стали наведываться сотрудники военкомата, мужчине приходилось прятаться на строящемся объекте. Несколько раз он там даже ночевал, чтобы не попасть в засаду в хостеле.

«Весь «Эпицентр» прятался, кто призывного возраста», — сказал Ковальчук.

Из Киева он уехал в Ровненскую область, откуда был родом, и стал скрывался там от военкомата в селе, но летом прошлого года он получил повестку — его остановили на блокпосту по дороге на рынок.

Ковальчук служил стрелком в 137-й батальоне морской пехоты, в 35-й особой штурмовой бригаде. Во время боевых действий в районе села Старомайорское он решил сдаться в плен.

«А за кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями? Как мясо считают нас, не считают за людей», — отметил пленный боевик.

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Ранее, 2 августа, служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен, рассказали о некачественной подготовке военных и обстановке на передовых позициях. Эдвард Харенко, рассказал, что обучение военных длилось четыре дня, однако оно не было эффективным, а после него военнослужащих сразу бросили на передовую позицию. Его взяли в плен, когда он, будучи раненым, отстал от своей группы после пехотных боев. Харенко вышел в тыл на голоса людей. Там он сдался и признался, что не имеет с собой оружия.

30 июля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ отразили попытки ВСУ закрепиться в районе Старомайорского и взяли в плен несколько боевиков. Также Чехов сообщил, что бомбардировщики, штурмовики и вертолеты восточной группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки и совхоза «Октябрь».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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