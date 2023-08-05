Реклама
Прямой эфир
Мир
США разочаровало нежелание ВСУ применять полученные при обучении навыки
Мир
Антонов опроверг утверждения о попытках затягивать СВО до выборов в США
Мир
На Украине заявили о плюсах для экономики РФ от западной помощи Киеву
Общество
Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев
Мир
ФРГ поставила Украине бронированные машины Wisent 1 и беспилотники Vector
Мир
Блинкен заявил о приостановке части экономической помощи Нигеру
Мир
Прокуроры в США возьмут старые показания Трампа для суда
Мир
Пушков заявил о высокой вероятности обвинительного приговора Трампу
Мир
Пушков допустил неожиданные для США итоги переговоров в Джидде без РФ
Общество
Вильфанд спрогнозировал самую жаркую часть лета в Центральной России
Армия
Бойцы ВДВ отработали штурм опорного пункта на тренировочном полигоне
Мир
Трамп заявил о всевозможных действиях Байдена для сохранения власти
Общество
СК возбудил дело по факту смерти двух женщин при пожаре в Приморье

Антонов назвал ложными обвинения США в нарушении КЗХО со стороны России

Антонов: США обвинили РФ в нарушении КЗХО с целью отвлечь внимание
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утверждения США о невыполнении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) являются ложными и объясняются стремлением американской стороны отвлечь внимание от собственных «прегрешений». Такое мнение высказал 5 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Соответствующим образом он прокомментировал статью заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс в издании Denver Post, в которой говорится, что Россия якобы не выполнила свои обязательства по КЗХО.

«Излюбленная тактика американцев — очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений. Если же у представителей внешнеполитического ведомства есть вопросы относительно выполнения Россией Конвенции, рекомендуем обратиться к документам ОЗХО, подтверждающим полное и успешное химразоружение нашей страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Антонов уточнил, что Россия ликвидировала химарсенал еще в 2017 году. Между тем Вашингтон долгие годы, указал дипломат, впустую давал обещания ликвидировать незаявленные запасы боевых отравляющих веществ (БОВ). В результате химдемилитаризация в стране произошла со значительной задержкой — на избавление от 10% оставшихся вооружений США потребовалось более десяти лет.

Химическое окружие: в чем опасность американских биолабораторий в СНГ
Одна из них оказалась под угрозой во время беспорядков в Казахстане

Ранее, 19 июля, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия будет проверять информацию об уничтожении Соединенными Штатами последних запасов химического оружия. Он также указал на деструктивную позицию США, из-за которой обзорная конференция ОЗХО, которая проходила в середине мая, закончилась без принятия итогового документа.

До этого, 7 июля, американские СМИ сообщили со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла, что США завершили процесс ликвидации задекларированных арсеналов химоружия. Сенатор отметил, что последние запасы уничтожили на военном складе в Кентукки.

В рамках Конвенции о запрещении химического оружия США нужно было завершить данный процесс до 30 сентября 2023 года.

Конвенция о запрещении химического оружия (ОЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. Участниками конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023