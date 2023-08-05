Антонов назвал ложными обвинения США в нарушении КЗХО со стороны России

Утверждения США о невыполнении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) являются ложными и объясняются стремлением американской стороны отвлечь внимание от собственных «прегрешений». Такое мнение высказал 5 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Соответствующим образом он прокомментировал статью заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс в издании Denver Post, в которой говорится, что Россия якобы не выполнила свои обязательства по КЗХО.

«Излюбленная тактика американцев — очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений. Если же у представителей внешнеполитического ведомства есть вопросы относительно выполнения Россией Конвенции, рекомендуем обратиться к документам ОЗХО, подтверждающим полное и успешное химразоружение нашей страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Антонов уточнил, что Россия ликвидировала химарсенал еще в 2017 году. Между тем Вашингтон долгие годы, указал дипломат, впустую давал обещания ликвидировать незаявленные запасы боевых отравляющих веществ (БОВ). В результате химдемилитаризация в стране произошла со значительной задержкой — на избавление от 10% оставшихся вооружений США потребовалось более десяти лет.

Ранее, 19 июля, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия будет проверять информацию об уничтожении Соединенными Штатами последних запасов химического оружия. Он также указал на деструктивную позицию США, из-за которой обзорная конференция ОЗХО, которая проходила в середине мая, закончилась без принятия итогового документа.

До этого, 7 июля, американские СМИ сообщили со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла, что США завершили процесс ликвидации задекларированных арсеналов химоружия. Сенатор отметил, что последние запасы уничтожили на военном складе в Кентукки.

В рамках Конвенции о запрещении химического оружия США нужно было завершить данный процесс до 30 сентября 2023 года.

Конвенция о запрещении химического оружия (ОЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. Участниками конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия.