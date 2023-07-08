В США объявили о завершении ликвидации запасов химоружия

В США завершили процесс ликвидации задекларированных арсеналов химоружия. Об этом 7 июля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла.

Сенатор отметил, что последние запасы уничтожили на военном складе в Кентукки. Именно этот штат Макконнелл представляет в конгрессе США.

«Химическое оружие несет ответственность за некоторые из самых ужасных эпизодов человеческих потерь. Хотя использование этих смертоносных агентов всегда будет пятном на истории, сегодня наша страна наконец выполнила свое обещание избавить наш арсенал от этого зла», — сказал Макконнелл.

В рамках Конвенции о запрещении химического оружия США нужно было завершить данный процесс до 30 сентября 2023 года.

Также на сайте Белого дома было опубликовано заявление американского президента Джо Байдена, в котором подтверждается информация об уничтожении запасов химоружия.

«На протяжении более 30 лет Соединенные Штаты неустанно работали над ликвидацией наших запасов химического оружия. Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас в этом арсенале, что еще на один шаг приблизило нас к миру, свободному от ужасов химического оружия», — следует из заявления.

Ранее, 12 мая, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намеревается завершить уничтожение американских запасов химического оружия к осени этого года.

10 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты Америки весной намерены завершить процесс по уничтожению всего своего химического оружия.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. Участниками конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия.