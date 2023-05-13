Байден заявил о готовности США уничтожить запасы химоружия к осени

Президент США Джо Байден намеревается завершить уничтожение американских запасов химического оружия к осени этого года, говорится в его заявлении, опубликованном 12 мая на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, США подают пример своим действием на пути к общей цели. Данный процесс является важной вехой разоружения, отвечающей «самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности».

«На следующей неделе Соединенные Штаты и наши коллеги, государства-участники, соберутся на Пятую конференцию по рассмотрению Конвенции по химическому оружию, чтобы проанализировать наш прогресс и определить, что еще мы должны сделать, чтобы избавить мир от химического оружия», — говорится в заявлении.

Конференция пройдет в Гааге с 15 по 19 мая.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы для объяснения деятельности американских биолабораторий на Украине.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. Участниками Конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия.

До этого, 10 февраля, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты Америки весной намерены завершить процесс по уничтожению всего своего химического оружия.