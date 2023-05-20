Постпред Шульгин указал на тщетные попытки США выставить Россию изгоем ОЗХО

США и союзники не смогли представить Россию и Сирию изгоями на обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил 19 мая постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Пятая специальная сессия Конференции государств — участников по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия проходила в Гааге 15–19 мая, но итогового документа стороны принять не смогли из-за разногласий. По словам Шульгина, западники резко политизировали работу конференции и поднимали темы, не имеющие к ней отношения.

«Однако американцам, англичанам и французам не удалось представить Россию и Сирию изгоями международного сообщества и настроить против нас большую часть делегаций, подговорить их к нападкам на РФ. Несмотря на жесточайшее давление, призывы к изоляции России и сворачиванию с нами взаимодействия, всё равно остается твердое ядро стран, которое заинтересовано в сохранении нормального уровня сотрудничества с РФ», — рассказал постпред ТАСС.

Он добавил, что позицию РФ разделяют многие государства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, что внушает определенную надежду на то, что со временем ситуация будет исправляться.

«Россия не одинока. У нас есть поддержка, и это, безусловно, факт. <...> И вообще, знаете, впечатление такое, что делегации в массе своей устали от навязываемой американцами политизации, навязываемой ими системы правил, которыми они пытаются подменить международное право. Конкретно здесь они своими правилами подменяют положения химической конвенции», — пояснил дипломат.

В марте Александр Шульгин заявлял, что Россия выступает против того, чтобы придать универсальный характер деятельности обвинительного механизма ОЗХО. Тогда стало известно, что западные делегации задумываются о необходимости этого решения.

6 февраля Россия и Сирия в очередной раз подтвердили категорическую недопустимость использования химического оружия кем бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом.

30 января в МИД РФ заявили, что западные страны использовали группу по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО, чтобы оправдать собственную агрессию в Сирии.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва и ряд других стран не намерены сотрудничать с ОЗХО, поскольку не считают эту организацию легитимной.