Проведение Россией спецоперации по защите Донбасса не зависит от каких-либо «внутриполитических раскладов» в Соединенных Штатах Америки, Москва достигнет поставленных целей. Об этом заявил в субботу, 5 августа, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Обратили внимание на инсинуации местных СМИ со ссылкой на американских и европейских официальных лиц о том, что Россия намерена затягивать спецоперацию до проведения в США президентских выборов – 2024, связывая с их итогами некие «надежды» на ослабление поддержки киевского режима», — слова Антонова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат отметил, что действия российских властей не обусловлены внутренней политикой американского государства, поскольку СВО изначально имела четко поставленные цели и задачи, которые будут достигнуты. Российский посол порекомендовал тем, кто занимается спекуляцией на эту тему, обратить свое внимание на другие моменты.

«Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок режиму Зеленского вооружений, поощрения его террористической деятельности, избавиться от иллюзий относительно нанесения России стратегического поражения», — подчеркнул он.

Помимо этого, западным странам стоит отказаться от передачи киевским властям истребителей F-16, которые могут быть использованы с применением или для доставки ядерного оружия. Антонов призвал отменить обучение украинских пилотов по управлению данной техникой, а также отметил, что подобные действия с поставками истребителей могут привести к неприемлемой эскалации украинского конфликта и повышению ядерных рисков в зоне спецоперации и вне ее.

«Чем скорее администрация одумается, тем раньше появятся шансы на дипломатическое разрешение украинского кризиса и восстановление мира и справедливости в регионе», — заключил Антонов.

Ранее, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков, отметив, что ВСУ при этом находятся на грани краха. Он подчеркнул, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Ранее, 23 июля, полковник Вооруженных Сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого завладеют Харьковом или Одессой. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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