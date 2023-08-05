Не менее 11 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в США

В результате ДТП со школьным автобусом в американском штате Айдахо пострадали 11 детей, 4 августа сообщил телеканал ABC.

По сообщению властей, инцидент произошел на шоссе № 55 возле 84-го столба в округе Бойсе (штат Айдахо). В автобусе находились 30 школьников из летнего лагеря YMCA.

По данным полиции штата, пострадавших детей госпитализировали. Семеро находятся в критическом состоянии. Остальные школьники осмотрены медики.

Возраст детей колебался от 13 до 18 лет.

Это был один из четырех автобусов программы летнего лагеря, остальные три не участвовали в аварии.

В настоящее время выясняются причины ДТП, ведется расследование.

Ранее, 30 июля, в Перу опрокинулся и сорвался в пропасть автобус. Не менее 15 человек погибли. Трагедия произошла на 35-м км трассы Фернандо Белаунде Терри. По информации Национальной полиции Перу (PNP), среди жертв есть ребенок в возрасте около трех лет.