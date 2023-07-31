Не менее 15 человек погибли при падении в пропасть автобуса в Перу
По меньшей мере 15 пассажиров автобуса погибли рано утром в воскресенье, 30 июля, когда он по неустановленным пока причинам опрокинулся и сорвался в пропасть, сообщило радио RPP.
Трагедия произошла на 35-м километре трассы Фернандо Белаунде Терри. По информации Национальной полиции Перу (PNP), среди жертв есть ребенок возрастом около трех лет. Более 20 человек были доставлены в больницы с разными травмами.
Всего в салоне автобуса, принадлежавшего транспортной компании Cotrina Bus E. I. R. L., находились 50 пассажиров и два водителя. Он следовал из департамента Сан-Мартин в регион Тумбес.
Управление наземного транспорта (Sutran) сообщило, что расследование аварии продолжается. На месте трагедии работают спасательные бригады национальной полиции и пожарные, которые проводят работы по поиску тел погибших или выживших.
В мае сообщалось о еще одной аварии в Перу, при которой автобус с пассажирами упал с моста Таблакача в пропасть. Тогда по меньшей мере 10 человек погибли.
В апреле 10 пассажиров автобуса погибли в Перу после того, как он сорвался и упал в реку. Еще 25 пассажиров получили травмы.