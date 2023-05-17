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В Перу 10 человек погибли после падения автобуса в пропасть

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Фото: ANDINA
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В Перу автобус с пассажирами упал с моста Таблакача в пропасть, по меньшей мере 10 человек погибли. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает агентство Andina со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Причины произошедшей аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции и медики. К спасательным работам присоединились и очевидцы.

9 мая автобус столкнулся с двумя грузовиками в районе населенного пункта Штроков поблизости от немецко-польской границы. В аварии пострадали как минимум 35 человек. По предварительным данным, один из грузовиков попытался сменить полосу движения и не справился с управлением, что и послужило причиной ДТП.

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