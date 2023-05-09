Более 30 человек пострадали в ДТП с грузовиками и автобусом в Германии

Как минимум 35 человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовиков на востоке Германии. Об этом 9 мая сообщает портал Heute со ссылкой на дорожную полицию.

Автобус столкнулся с двумя грузовиками в районе населенного пункта Штроков на автобане А12, который ведет в сторону польско-германской границы. Сейчас движение перекрыто в обоих направлениях.

Из 35 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии. Более подробной информации пока не приводится.

По предварительным данным, один из грузовиков попытался сменить полосу движения и не справился с управлением, что и послужило причиной ДТП.

4 мая двое рабочих погибли в результате аварии на севере Германии. Еще пятеро получили ранения.