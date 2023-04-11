Десять человек погибли и 25 пострадали в ДТП с автобусом в Перу

В результате падения автобуса в реку в Перу погибли 10 человек, еще 25 получили травмы. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило издание América Noticias.

Отмечается, что авария произошла около 3 часов ночи по местному времени (приблизительно 11:00 мск) на 110-м км Центрального шоссе по пути в Лиму.

По словам начальника отдела охраны дорог Национальной полиции Перу полковника Виктора Меса Фарфана, в салоне автобуса находилось 76 человек. Он также привел заявление транспортной компании, в котором утверждалось, что автобус упал в реку после столкновения с другим автомобилем, однако на месте происшествия и в окрестностях не удалось обнаружить вторую машину.

Представители властей и правоохранительных органов уже приступили к расследованию инцидента. На время ликвидации последствий аварии движение транспорта в данном районе будет ограничено.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в центральной части Кубы. При попытке избежать столкновения с грузовым автомобилем водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. Всего в салоне находилось 10 пассажиров.

Позже Генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе уточнила, что две пострадавшие были экстренно прооперированы и в настоящее время их жизням ничего не угрожает.