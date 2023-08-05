Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении.

Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации. За проявленные самоотверженность и героизм глава Минобороны вручил им государственные награды, ордена «За заслуги перед Отечеством», «Мужества», знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество получили именные пистолеты Ярыгина.

«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!» — сказал Шойгу.

После награждения Шойгу пообщался с военнослужащими и поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Присутствовавший на награждении командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.

Как уточнили в военном ведомстве, помимо специальных выплат за личное уничтожение или захват военной техники противника от Минобороны, военнослужащие получают денежные премии в размере 1 млн. рублей за одну уничтоженную единицу военной бронетехники западного производства от фондов.

«В лесном массиве личный состав отряда выполнял штурм трех опорных пунктов, было взято девять военнослужащих подразделения ВСУ в плен. Захвачены образцы вооружения, военной техники, документы, переговорные таблицы, радиостанции, что помогло нашим разведчикам», — поделился командир штурмового отряда ЦВО с позывным Кубань.

Он подчеркнул, что испытывает большую гордость за работу личного состава. По его словам, это их награда.

«Своей танковой ротой организовал работу с закрытых огневых позиций. Мой экипаж в частности и танковая рота отлично отработали, боеприпасов было много, хорошо поражали врага. За это представлен к ордену «Мужества», — указал заместитель командира штурмового отряда ЦВО с позывным Кварц.

Ранее, 3 августа, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщи, что медали за «Воинскую доблесть» вручили бойцам группировки «Юг» в одном из тыловых подразделений войск.

28 июля военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) получили награды за проявленные мужество и героизм во время отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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