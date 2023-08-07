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Авто
Седаны Hyundai Elantra чаще всего участвовали в зарубежных аварийных аукционах в 2023 году

Седаны Hyundai Elantra чаще всего участвовали в зарубежных аварийных аукционах в 2023 году

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Фото: Hyundai
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Седаны Hyundai, Elantra впервые вставшие на учет в России в период с января по июль текущего года, чаще других до ввоза в страну участвовали в аварийных автоаукционах в США. Об этом 7 августа сообщают эксперты «Автотеки» (проект «Авито»).

По данным аналитиков, с января по июль 2023 года на учет в России поставили более 17 тыс. авто, приобретенных на зарубежных аварийных аукционах. Чаще всего такие машины привозили из США.

Hyundai Elantra стала моделью, которую чаще других выставляли на аварийные аукционы США ― на ее долю пришлось 7% от всех автомобилей из-за рубежа, впервые поставленных на учет за семь месяцев 2023 года.

На втором месте оказался седан Volkswagen Jetta: на долю модели пришлось 6% всех событий по аварийным аукционам США. На третьем месте оказались Kia Optima и Toyota Camry с долей 5,9% от всех автомобилей из-за границы, впервые поставленных на учет, участвовавших в аварийных аукционах США.

Кроме того, в рейтинг самых популярных моделей на аварийных аукционах США вошла Mazda CX-5 (доля 3,7%), Ford Focus (3,6%), а также Nissan Rogue, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata и Ford Mustang.

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Ранее, 4 августа, стало известно, что по итогам июля в Россию ввезли 80,3 тыс. легковых авто: это самый высокий показатель с 2021 года.

По словам экспертов, такой рост связан с подорожанием автомобилей в связи с ослаблением курса рубля и повышением утильсбора с 1 августа. Из-за этого импортеры постарались ввезти как можно больше машин до их подорожания. Для сравнения: в прошлом июне в Россию привезли 51,3 тыс. автомобилей.

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