Импорт автомобилей в Россию достиг рекордных значений с 2021 года

С мая 2023 года импорт автомобилей в Россию из-за рубежа растет от месяца к месяцу. Об этом 4 августа сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора организации Сергея Удалова.

По итогам июля в Россию ввезли 80,3 тыс. легковых авто: это самый высокий показатель с 2021 года. По словам Удалова, такой рост связан с подорожанием автомобилей в связи с ослаблением курса рубля и повышения утильсбора с 1 августа. Из-за этого импортеры постарались ввезти как можно больше машин до их подорожания. Для сравнения: в прошлом июне в Россию привезли 51,3 тыс. автомобилей.

Ранее в этот день стало известно, что в июле в России продали 95,7 тыс. новых автомобилей: это на 16% больше, чем в июне, и в 2,7 раза больше по сравнению с июлем 2022 года. Объем продаж за июль оказался самым лучшим с февраля 2022 года, когда в стране реализовали 99,1 тыс. новых машин.

49% проданных в июле авто распределены между тремя производителями. На первом месте находится АвтоВАЗ: за второй месяц лета в России продали 27,4 тыс. Lada. Более 10,7 тыс. проданных авто принадлежит китайскому концерну Chery, а 8,8 тыс. машин ― Geely. Также в топ-10 вошли такие марки, как Haval, Changan, Omoda, Exeed, Kia, Hyundai и Toyota.