7 августа — День подразделений оперативно-разыскной информации: история праздника

Каждый год 7 августа отмечается День подразделений оперативно-разыскной информации (ОРИ) криминальной полиции — праздник правоохранителей, которые собирают и анализируют информацию о преступлениях. В 2023 году торжество выпадает на понедельник. О том, как в России развивались аналитические методы раскрытия преступлений, читайте в материале «Известий».

День подразделений оперативно-разыскной информации в 2023 году — история

Управление оперативно-разыскной информации Службы криминальной милиции РФ было создано 7 августа 2001 года. В 2009 году приказом МВД эта дата была закреплена как профессиональный праздник специалистов ОРИ.

Тем не менее российская полиция применяла механизмы обработки и хранения информации о преступлениях с первых дней основания в 1715 году. Уже к концу столетия полицейские составляли графики и таблицы со всеми инцидентами, произошедшими во вверенных им районах.

В 1890 году в сыскных отделениях появились картотеки с данными всех задержанных, разыскиваемых и осужденных. В 1907–1910 годах в департаментах полиции Российской империи начали работать специальные регистрационные бюро, которые собирали и анализировали всю поступающую информацию о преступлениях, в том числе чтобы предотвратить новые правонарушения.

В 1918 году был создан уголовный розыск, а в 1920-е в нем были созданы подразделения, осуществлявшие негласную работу по информированию сотрудников розыска. К этому времени уже сложилась четкая система картотечной регистрации преступников, были выработаны основные способы учета криминальных элементов.

В 1939 году была издана Временная инструкция по оперативному делопроизводству в органах рабоче-крестьянской милиции. Этот документ заложил основу современного функционирования подразделений ОРИ. Он регламентировал учет преступлений и злоумышленников, свидетелей, подозреваемых, неопознанных тел и пропавших без вести.

1970–1980-е годы стали периодом активного развития научных методик оперативного анализа и учета преступности, а также экономической и правовой деятельности хозяйственных объектов. А в 1990-е годы были созданы самостоятельные подразделения криминальной информации в разных регионах России.

В настоящее время работа сотрудников подразделений ОРИ во многом связана с цифровыми технологиями. И хотя они в некотором роде упрощают задачу, от специалистов всё еще требуются точность, эффективность и умение работать с большим массивом данных, ведь от их профессионализма напрямую зависит ход расследования.

День подразделений оперативно-разыскной информации криминальной полиции — традиции

В День подразделений оперативно-разыскной информации криминальной полиции традиционно проходят награждения специалистов из этой области. Сотрудники подразделений ОРИ также получают официальные поздравления от руководства и менее формальные — от коллег и знакомых.

День подразделений оперативно-разыскной информации криминальной полиции — как поздравить

В 2023 году День подразделений оперативно-разыскной информации криминальной полиции выпадает на начало рабочей недели, но это не значит, что виновников торжества нужно оставить без поздравлений. Лучше всего это сделать, выразив благодарность за их нелегкую, но важную работу — лично, в мессенджере, по телефону или с помощью праздничного поста в соцсетях.

Этот день также можно отметить в семейном кругу или с друзьями. Однако праздничные мероприятия стоит отложить до вечера или перенести на выходные. В качестве приятного сюрприза можно подготовить небольшой подарок и вручить его работнику ОРИ утром, перед работой, или по возвращении.

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