Путин подписал указ о трудовом воспитании школьников и серебряных медалях

Президент России Владимир Путин 4 августа, в пятницу, подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Кроме того, выпускникам школ вновь будут вручать серебряные медали. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также подписанный президентом закон об образовании претерпел другие изменения. Например, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) с нового учебного года получит название «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее этим днем Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Данным документом в закон «О воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения, согласно которым верхняя граница призывного возраста поднимается на три года, до 30 лет, а нижняя граница — 18 лет — остается без изменений. Новые нормы призыва вступят в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, президент подписал закон о блокировке денег и имущества иностранцев, попавших под российские ограничения. Законом совершенствуется реализация специальных экономических мер в отношении иностранных юридических и физических лиц, а также вносятся поправки в закон от 30 декабря 2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Документ устанавливает правила применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и замораживание денег и иного имущества блокируемых лиц. Также блокируются финансовые операции, совершаемые в интересах подсанкционных лиц.