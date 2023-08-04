Сообщений о пострадавших россиянах при сходе оползня в Грузии не поступало
Официальная информация о пострадавших гражданах РФ при сходе оползня в Грузии не приходила. Об этом 4 августа заявили в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
«Официальных сведений <...> не поступало, как и обращений со стороны близких и родственников пострадавших», — говорится в заявлении диппредставительства на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Накануне рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел оползень. Объем оползня составил более 5 млн куб. м твердой массы. Он уничтожил коттеджи с отдыхающими вдоль русла реки. Погибло 11 человек, по данным МВД Грузии.
В ведомстве также указали, что всего в поисково-спасательной операции участвуют 400 человек, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.
4 августа губернатор края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Пармен Маргвелидзе заявил журналистам, что было эвакуировано 210 человек.