Volkswagen, Fiat и Opel не продали в июле ни одного автомобиля в России
В течение июля в России не продали ни одного нового автомобиля таких марок, как Volkswagen, Fiat и Opel. Об этом 4 августа стало известно из отчета Ассоциации европейского автобизнеса.
Кроме того, крайне низкими продажами отличилась Honda ― за второй месяц лета в России реализован всего один автомобиль японского производителя. Также в июле в стране появилось лишь два владельца нового Lexus. Еще по три автомобиля на российском рынке продали Isuzu и Jeep.
Важно отметить, что ни один из перечисленных брендов не присутствует официально на рынке новых авто в России.
Месяцем ранее, в июне, в России не продали ни одной машины таких брендов, как Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Genesis, Subaru, Isuzu, Honda, Toyota, Lexus, Audi и Suzuki.
Также 4 августа аналитики «Автостата» сообщили, что в июле в России продали 95,7 тыс. новых автомобилей: это на 16% больше, чем в июне, и в 2,7 раза больше по сравнению с июлем 2022 года. Объем продаж за июль оказался самым лучшим с февраля 2022 года, когда в стране реализовали 99,1 тыс. новых машин.
49% проданных в июле авто распределены между тремя производителями. На первом месте находится АвтоВАЗ: за второй месяц лета в России продали 27,4 тыс. Lada. Более 10,7 тыс. проданных авто принадлежит китайскому концерну Chery, а 8,8 тыс. машин ― Geely. Также в топ-10 вошли такие марки, как Haval, Changan, Omoda, Exeed, Kia, Hyundai и Toyota.