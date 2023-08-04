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По итогам июля продажи новых легковых авто увеличились в 2,7 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В июле в России продали 95,7 тыс. новых автомобилей: это на 16% больше, чем в июне, и в 2,7 раза больше по сравнению с июлем 2022 года. Об этом сообщают аналитики «Автостата» 4 августа.

По словам экспертов, объем продаж за июль оказался самым лучшим с февраля 2022 года, когда в стране реализовали 99,1 тыс. новых машин.

49% проданных в июле авто распределены между тремя производителями. На первом месте находится АвтоВАЗ: за второй месяц лета в России продали 27,4 тыс. Lada. Более 10,7 тыс. проданных авто принадлежит китайскому концерну Chery, а 8,8 тыс. машин ― Geely. Также в топ-10 вошли такие марки, как Haval, Changan, Omoda, Exeed, Kia, Hyundai и Toyota.

Lada Granta остается самой популярной моделью на российском рынке: продажи этого семейства по итогам июля составили 16,3 тыс. экземпляров. На второе месте ― Lada Vesta, которых продали 5 тыс. экземпляров, а на третьем ― китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом 4,8 тыс. авто.

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Ранее, 3 августа, стало известно, что АвтоВАЗ собрал четыре тестовых экземпляра Lada Vesta NG, оснащенных вариатором. Четыре Lada Vesta с вариатором китайского производства представлены в двух версиях: два белых универсала Vesta SW и два универсала Vesta SW Cross в такой же цветовой схеме. Помимо иного селектора переключения передач интерьер опытных моделей отличается иным расположением кнопок подогрева передних кресел, которые теперь перенесены на центральную консоль.

Автомобили оснащены 1,8-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 122 л.с. производства тольяттинских инженеров.

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