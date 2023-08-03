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АвтоВАЗ собрал опытные экземпляры рестайлинговой Lada Vesta с вариатором

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Российский производитель АвтоВАЗ собрал четыре тестовых экземпляра Lada Vesta NG, оснащенных вариатором. Об этом 3 августа сообщает инсайдерский паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Четыре Lada Vesta с вариатором китайского производства представлены в двух версиях: два белых универсала Vesta SW и два универсала Vesta SW Cross в такой же цветовой схеме. Помимо иного селектора переключения передач, интерьер опытных моделей отличается иным расположением кнопок подогрева передних кресел, которые теперь перенесены на центральную консоль.

Автомобили оснащены 1,8-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 122 л.с. производства тольяттинских инженеров.

По словам инсайдеров, тестовые машины отправлены в Центр Инжиниринга АвтоВАЗа для дальнейших испытаний. Также источник утверждает, что мелкосерийное производство Vesta с вариатором может стартовать уже в конце этого года.

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Ранее, 27 июля, стало известно, что АвтоВАЗ намеревается продолжить развитие платформы Lada Vesta после 2025 года. Волжский автозавод планирует в это время представить новую модель на базе успешно продающегося последние без малого восемь лет семейства.

Вероятно, первой новой моделью на платформе Vesta станет минивэн, который должен заменить испытывающий проблемы с локализацией универсал повышенной вместительности (MPV) Lada Largus. Тем не менее разработка новинки находится на ранней стадии.

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