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Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крышах энергоблоков ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин на крышах энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом 4 августа говорится в пресс-релизе организации.

«Эксперты не увидели мин или взрывчатых веществ на крышах зданий и в турбинных залах третьего и четвертого энергоблоков», — говорится в заявлении МАГАТЭ, которое опубликовано на странице агентства в соцсети X (бывш. Twitter).

В организации отметили, что специалистам обеспечили беспрепятственный доступ к крышам двух энергоблоков, чтобы у них была возможность хорошо видеть крыши турбинных залов.

К указанным объектам эксперты получили доступ накануне во второй половине дня.

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Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обеспечивают радиационные безопасность и контроль территории ЗАЭС.

3 августа состоялась очередная ротация наблюдательной миссии МАГАТЭ. Инспекторы Агентства регулярно приезжают на ЗАЭС и осматривают основное оборудование. Они уже неоднократно убеждались, что все условия для безопасности на ЗАЭС обеспечены.

ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области и является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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