Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 августа, подписал закон, согласно которому Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую военную технику. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, изменения касаются закона «О войсках национальной гвардии». Согласно документу, термины «оружие» и «боевая техника» заменяются на «вооружение» и «военную технику».

Глава Росгвардии Виктор Золотов 27 июня рассказал «Известиям», что ведомство намерено вводить в свои войска танки. Он отметил, что этот вопрос обсуждался с Путиным.

В тот день официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин добавил, что танки и артиллерия на вооружении у службы помогут более эффективно действовать в ходе спецоперации на Украине и отвечать на новые враждебные вызовы. Он напомнил, что до начала 2000-х годов внутренние войска МВД, преемником которых и является Росгвардия, имели свои танковые части. Впоследствии из-за реформы войск они отказались от них, уточнил Грибакин.