С начала контрнаступления в июне-июле Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 4 августа.

Он отметил, что с начала наступления украинских боевиков силы РФ уничтожили более 4,9 тыс. единиц вооружения, включая 26 самолетов и 1831 танк. По словам генерал-лейтенанта, ВСУ потеряли и другие боевые машины.

«25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП (боевая машина пехоты. — Ред.) Bradley», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ также уничтожили 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая единицы производства США, и 84 польские, американские, французские и немецкие самоходные артиллерийские установки.

Накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала спецоперации потеряли до 350 тыс. боевиков. Он указал на то, что поставки вооружения Киеву западными странами не сыграли большой роли для контрнаступления. Макгрегор также назвал ужасающим состояние украинских войск.

До этого, 23 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек. Глава государства отметил провал украинского контрнаступления. По его словам, «оно есть, но оно провалилось».

Еще 21 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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