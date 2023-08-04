Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий потеряли до 350 тыс. боевиков, заявил 3 августа экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.

«От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 тыс. до 350 тыс. человек, может, даже больше», — сказал он.

Бывший советник назвал ужасающим состояние украинских войск. Он указал на то, что поставки вооружения Киеву западными странами не сыграли большой роли для украинского контрнаступления. Скорее всего, отметил Макгрегор, Украина и вовсе не сможет продолжать наступать.

Эксперт пояснил, что ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов, снарядов для танков и легкого вооружения. При этом Россия смогла наладить работу военно-промышленного комплекса.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 после высоких потерь западной техники, понесенных в июне в начале контрнаступления. Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley производства США. После этого украинское командование приняло решение задействовать 65-ю и 118-ю бригады, использующие советские танки и БМП, сообщал Forbes.

Также 2 августа экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom допустил скорую победу российских сил над украинскими боевиками. Он также отметил, что контрнаступление украинских войск не привело к прорыву обороны ВС РФ, при этом ВСУ понесли колоссальные потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.