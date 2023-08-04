Военный эксперт назвал преимущества ракет РВВ-МД2

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев 4 августа рассказал «Известиям» о преимуществах ракет малой дальности РВВ-МД2, созданных для российского истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее в этот день стало известно, что ракеты малой дальности РВВ-МД2 опережают американские разработки на 5–10 лет.

По словам эксперта, у Су-57 есть специальные отсеки в крыле для ракет малой дальности, и для этих отсеков потребовалась новая, более компактная и более совершенная ракета.

«Отсеки действительно очень маленькие, соответственно ракета должна быть прежде всего компактной. Кроме того, ракета ближнего боя должна быть высокоманевренной, всеракурсной, имеется в виду система наведения у нее должна работать с любых сторон. И конечно же первый кандидат на появление высокоманевренной ракеты ближнего боя — это была ракета РВВ МД, и ее более совершенная, более современная модификация РВВ МД 2», — сказал он.

У ракеты РВВ МД 2, кроме аэродинамических поверхностей управления, есть газодинамические рули, сообщил Корнев.

«То есть, где оплот двигателя, там у нее стоят такие щиточки, четыре штуки. И за счет этого ракета обладает высочайшей маневренностью. А маневренность означает высокие перегрузки, соответственно, она их выдерживает и может атаковать любую цель, которая маневрирует с любой скоростью. Соответственно в том, что называется «собачья свалка» — ближний воздушный бой, — у Су-57 появилось это оружие, при этом оно будет находиться в скрытых, обтекаемых отсеках, то есть во время полета эти ракеты не будут висеть снаружи и демаскировать самолет. А эти отсеки могут быстро открывать и закрываться во время боя», — объяснил он.

В конце июля американское издание Military Watch отметило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный военный самолет Воздушно-космических сил РФ. В материале отметили ценность таких характеристик, как исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух – воздух» Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.