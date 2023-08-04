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Актера Ивана Краско выписали из больницы после инсульта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Народного артиста России Ивана Краско 4 августа выписали из Центра им. Алмазова, куда он попал из-за перенесенного инсульта. Об этом он сам рассказал «Известиям».

«Чувствую себя — кум королю. В больнице отличный прием организовали. Соскучился по сыновьям. Теперь буду жить нормальной жизнью», — сказал он.

Как рассказывала помощница актера Дарья Пашкова в беседе с «Известиями», артисту стало плохо на даче — он перестал чувствовать левую сторону тела. 13 июля его госпитализировали и экстренно прооперировали — удалили тромб из головного мозга.

19 июля главврач главного корпуса Центра им. Алмазова Раиса Коношкова рассказала, что 92-летний Краско идет на поправку, его состояние стабилизируется после операции. У него диагностировали тромбоз сосудов и выявили признаки нарушения мозгового кровообращения.

Советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. В августе 2021 года перенес инсульт.

Краско уже госпитализировали в этом году. Он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт. После выписки он благодарил врачей медучреждения за профессионализм и чуткое отношение.

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