Microsoft отказалась от поддержки голосового помощника Cortana в Windows 11

Компания Microsoft прекратила поддержку голосового помощника Cortana в Windows 11, сообщил в четверг, 3 августа, портал Windows Latest.

«Microsoft в Windows 11 наконец-то убила Cortana — своего помощника эпохи Windows Phone, который дебютировал на ПК с Windows 10», — говорится в сообщении.

Портал уточнил, что при попытке открыть голосового помощника на 11-й версии Windows у пользователей появляется сообщение о том, что «приложение устарело».

Windows Latest со ссылкой на документацию, найденную на портале Microsoft, сообщил, что корпорация планирует в дальнейшем интегрировать в свою операционную систему (ОС) голосового ассистента на основе искусственного интеллекта Windows Copilot вместо Cortana.

«Мы вносим некоторые изменения в Windows, которые повлияют на пользователей приложения Cortana. Начиная с августа 2023 года мы больше не будем поддерживать Cortana в Windows как отдельное приложение», — цитирует портал документ.

16 июля портал TechRadar сообщил о жалобах пользователей на замедление работы компьютеров после обновления Windows 11. Чаще всего в жалобах фигурировали замедление производительности ПК, появление сбоев при подключении к интернету, а также проблемы со входом в систему, говорилось в сообщении.

14 июня пресс-служба Microsoft сообщила, что компания прекратила поддержку Windows 10 21H2. Пользователям было рекомендовано установить более свежую версию операционной системы для получения актуальных обновлений ПО.