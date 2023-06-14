Microsoft прекратила поддержку Windows 10 21H2. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба компании.

Пользователям рекомендуется установить более свежую версию операционной системы для получения актуальных обновлений ПО. В случае если автоматическое обновление системы не отключено, новый пакет Windows 10 22H2 предоставляется без каких-то дополнительных манипуляций.

Windows 10 21H2 была выпущена во второй половине 2021 года с 18 месяцами активной поддержки для операционных систем для домашнего использования. Версия для корпоративных клиентов получила поддержку до 11 июня 2024 года.

28 апреля обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов объяснил, почему Microsoft приняла решение прекратить выпуск крупных обновлений для Windows 10. Эксперт указал на стремление компании перевести как можно больше пользователей на актуальную версию операционной системы (ОС) — Windows 11.