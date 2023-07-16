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Пользователи пожаловались на замедление компьютера после обновления Windows 11

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashish Vaishnav
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Американская компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11, которое, как отметили многие пользователи, привело к замедлению работы компьютеров. Об этом 16 июля сообщает портал TechRadar.

Чаще всего в жалобах пользователей на обновление KB5028185 фигурируют замедление производительности ПК, появление сбоев при подключении к интернету, а также проблемы со входом в систему.

При этом, как отмечает портал, обновление так и не решило уже известную проблему с замедлением работы SSD-накопителей.

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Ранее, 14 июня, пресс-служба Microsoft сообщила, что компания прекратила поддержку Windows 10 21H2. Пользователям было рекомендовано установить более свежую версию операционной системы для получения актуальных обновлений ПО.

До этого, 28 апреля, обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов объяснил, почему Microsoft приняла решение прекратить выпуск крупных обновлений для Windows 10. Эксперт указал на стремление компании перевести как можно больше пользователей на актуальную версию операционной системы (ОС) — Windows 11.

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