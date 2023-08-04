На рассмотрение депутатов рады Украины внесен законопроект об увеличении в 100–167 раз штрафов за исполнение и проигрывание российской музыки в публичных местах. Об этом 4 августа говорится в сообщении на сайте парламента.

Штрафы на Украине рассчитываются на основе необлагаемого налогом минимума доходов (ННМД), который равен 17 гривнам (около 44 рублей).

Законопроект об увеличении штрафов внесла группа депутатов. В случае принятия закона размер штрафа составит от 300 до 500 ННМД.

Ранее, 1 августа, в раде был зарегистрирован законопроект, согласно которому запрещается включать песни на русском языке в общественных местах.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, еще в прошлом году он отмечал, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру в ответ.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.