В раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке

В Верховной раде во вторник, 1 августа, зарегистрирован законопроект, согласно которому запрещается включать песни на русском языке в общественных местах. Документ подали 15 депутатов.

В пояснительной записке инициатива объясняется необходимостью обеспечить соблюдение субъектами в сфере торговли, общественного питания и услуг «ограничений публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

Помимо этого, законопроект ужесточает ответственность за нарушение. Так, согласно инициативе, за использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов будет взиматься штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов, а за повторное нарушение — от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, еще в прошлом году он отмечал, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру в ответ.