Путин высказался против отмены украинской культуры

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что Российская Федерация не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.

Таким образом глава государства отреагировал на задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку. По словам Путина, подобное задержание незаконно, однако это происходит на фоне сегодняшних эмоций.

«Мы всё время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал, «дураки какие-то просто». Мы не должны вести себя таким же образом», — сказал Путин на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что во многих российских семьях любят украинские песни и культуру.

Путин добавил, что Москва «не ставит задачи уничтожения Украины», пишет «Газета.Ru».

В начале октября Путин также отмечал, что Россия с огромным уважением относится ко всему украинскому, включая и язык, и культуру.

Ранее, 7 октября, кандидат искусствоведения, музыковед, обозреватель «Известий» Сергей Уваров заявил о том, что закон о запрете на публичное воспроизведение российской музыки на Украине выглядит как символический жест, однако символизм этот довольно странный.