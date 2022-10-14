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Путин высказался против отмены украинской культуры

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Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что Российская Федерация не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.

Таким образом глава государства отреагировал на задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку. По словам Путина, подобное задержание незаконно, однако это происходит на фоне сегодняшних эмоций.

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«Мы всё время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал, «дураки какие-то просто». Мы не должны вести себя таким же образом», — сказал Путин на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что во многих российских семьях любят украинские песни и культуру.

Путин добавил, что Москва «не ставит задачи уничтожения Украины», пишет «Газета.Ru».

В начале октября Путин также отмечал, что Россия с огромным уважением относится ко всему украинскому, включая и язык, и культуру.

Ранее, 7 октября, кандидат искусствоведения, музыковед, обозреватель «Известий» Сергей Уваров заявил о том, что закон о запрете на публичное воспроизведение российской музыки на Украине выглядит как символический жест, однако символизм этот довольно странный.

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